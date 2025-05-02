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В Госдепе заявили, что США больше не будет посредником в мирных переговорах

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В Госдепе заявили, что США больше не будет посредником в мирных переговорах

Getty Images/Global Images Ukraine

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США не збираються й надалі виконувати роль посередника у врегулюванні російсько-української війни. Про це заявила представниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

"Президент хоче, щоб кожна дія, яку ми робимо як нація, була дипломатичною.

Ми не збираємося літати по всьому світу, щоб провести посередницькі зустрічі. Це зараз між двома сторонами. Зараз це - між двома сторонами. Україна і Росія повинні представити конкретні ідеї, як завершити цей конфлікт", - підкреслила Брюс на брифінгу.

30 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що США ще 100 днів займатимуться переговорами щодо завершення війни в Україні.

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Источник:
Department of State
Опубликовал: Александр Бураков

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