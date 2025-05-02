Глава МИД Франции: ЕС хочет вместе с США согласовать новый пакет санкций против РФ
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Европейцы готовят новый пакет санкций против России в случае дальнейшего отказа Москвы от прекращения огня в Украине. Эти меры хотят скоординировать с США.
Такое заявление сделал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
"Мы, европейцы, будем сопровождать эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций, и вчера я пообещал Линдси Грэму (американскому сенатору - прим.), что мы постараемся согласовать как содержание, так и сроки этих двух пакетов санкций.
Украина приняла безоговорочное прекращение огня и вчера согласилась заключить соглашение с Соединенными Штатами по критически важным полезным ископаемым. Между тем Россия Владимира Путина не приложила никаких усилий, не подала никаких сигналов о том, что она готова к прекращению огня и мира, к которым стремится президент Дональд Трамп, и к которым стремятся европейцы и, конечно же, украинцы", - цитирует Барро France 24.
Ранее в Сенате США поддержали законопроект, который предусматривает 500% пошлины для стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.
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