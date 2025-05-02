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Сегодня отмечают День рождения два игрока сборной Украины

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Сергею Сидорчуку исполнилось 34 года, Николаю Матвиенко - 29

Сегодня отмечают День рождения два игрока сборной Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сергей Александрович Сидорчук родился 2 мая 1991 года в Запорожье. Полузащитник бельгийского "Вестерло" и сборной Украины.

Сидорчук – воспитанник запорожского "Металлурга", в котором и начал профессиональную карьеру. С 2013 по 2023 год защищал цвета киевского "Динамо". Сидорчук – трижды чемпион Украины, четырежды обладатель Кубка и Суперкубка страны. В сентябре 2023 года Сергей перебрался в бельгийский клуб "Вестерло", подписав контракт на три года. В составе сборной Украины он провел 62 матча и забил 3 гола.

Николай Александрович Матвиенко родился 2 мая 1996 года в городе Саки, Автономная Республика Крым. Защитник играет за донецкий "Шахтера" и сборную Украины.

Матвиенко – является воспитанником академии "горняков", за первую команду которого дебютировал в 2015 году. Также защитник выступал на правах аренды за "Ворсклу" и "Карпаты".

Вместе с "Шахтером" Николай пять раз становился чемпионом Украины, столько же раз выигрывал Кубок страны и один раз — Суперкубок. В футболке национальной команды отыграл 76 поединков.

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Украина Сергей Сидорчук Шахтер (Донецк) Вестерло (Вестерло) Николай Матвиенко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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