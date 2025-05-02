СБУ в Монако задержала экс-владельца запорожского Металлурга Богуслаева

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора совместно с правоохранителями Франции и Монако задержали сына экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева Александра, который вместе с отцом фигурирует в деле о хищении активов промышленного гиганта.

Александр Богуслаев - бывший владелец запорожского "Металлурга".

"Согласно материалам производства задержанный до начала полномасштабной войны помог своему отцу присвоить акции предприятия, а затем продать их третьим лицам", - говорится в заявлении.

Следователи Службы безопасности сообщили Александру Богуслаеву о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в апреле 2024 года было принято решение о конфискации имущества Вячеслава Богуслаева. Впоследствии Украина направила почти 80 млн гривен со счетов бывшего президента "Мотор Сичи" в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.