СБУ в Монако задержала экс-владельца запорожского Металлурга Богуслаева
Достали даже в княжестве
фото з відкритих джерел
Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора совместно с правоохранителями Франции и Монако задержали сына экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева Александра, который вместе с отцом фигурирует в деле о хищении активов промышленного гиганта.
Александр Богуслаев - бывший владелец запорожского "Металлурга".
"Согласно материалам производства задержанный до начала полномасштабной войны помог своему отцу присвоить акции предприятия, а затем продать их третьим лицам", - говорится в заявлении.
Следователи Службы безопасности сообщили Александру Богуслаеву о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в апреле 2024 года было принято решение о конфискации имущества Вячеслава Богуслаева. Впоследствии Украина направила почти 80 млн гривен со счетов бывшего президента "Мотор Сичи" в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Тур УПЛ и Челси – Ливерпуль. Расписание футбола на 28 апреля – 4 мая
- Итальянский журналист объяснил, почему Довбик не забил ни одного гола в апреле
- Английские команды зажигают в еврокубках, а Егор Ярмолюк — в АПЛ. Главные новости за 1 мая
- В МИД Украины отреагировали на заявление Кремля о "перемирии"
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ