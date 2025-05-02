CNN: Путин мог изменить цели в войне против Украины
Оценка ситуации уже другая
Getty Images/Global Images Ukraine
Российский лидер Владимир Путин, вероятно, сместил свое непосредственное внимание в войне в Украине на более краткосрочные цели.
Об этом пишет CNN со ссылкой на данные американской и западной разведки.
Сообщается, что Путин якобы хочет сосредоточиться на укреплении контроля над захваченными территориями и поддержке ослабленной экономики России.
В предыдущих оценках спецслужб говорилось, что глава Кремля считал ситуацию на фронте выгодной для себя и имел достаточно ресурсов для захвата всей Украины.
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Впрочем, ряд высокопоставленных чиновников США по-прежнему скептически настроены в отношении Путина и его заявлений о желании достичь мира.
Все из-за опасений, что, даже если РФ согласится на предложенный Вашингтоном вариант мирного соглашения, она может попытаться возобновить войну, чтобы захватить большую часть Украины в долгосрочной перспективе.
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