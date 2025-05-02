CNN: Путин мог изменить цели в войне против Украины

Российский лидер Владимир Путин, вероятно, сместил свое непосредственное внимание в войне в Украине на более краткосрочные цели.

Об этом пишет CNN со ссылкой на данные американской и западной разведки.

Сообщается, что Путин якобы хочет сосредоточиться на укреплении контроля над захваченными территориями и поддержке ослабленной экономики России.

В предыдущих оценках спецслужб говорилось, что глава Кремля считал ситуацию на фронте выгодной для себя и имел достаточно ресурсов для захвата всей Украины.



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Впрочем, ряд высокопоставленных чиновников США по-прежнему скептически настроены в отношении Путина и его заявлений о желании достичь мира.

Все из-за опасений, что, даже если РФ согласится на предложенный Вашингтоном вариант мирного соглашения, она может попытаться возобновить войну, чтобы захватить большую часть Украины в долгосрочной перспективе.