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"Принципиальные позиции остаются четкими и неизменными". Сибига назвал красные линии Украины

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"Принципиальные позиции остаются четкими и неизменными". Сибига назвал красные линии Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина не пойдет на ряд прихотей со стороны России на потенциальных переговорах. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Да, мы можем не иметь сейчас консенсуса относительно членства страны в НАТО, но и в дальнейшем будем активно работать для его достижения. Однако Россия, как и ни одна другая страна нет и не будет иметь права вето на наш выбор.

Это Россия не готова и стремится к войне. Украина не пойдет на так называемый мир любой ценой. Принципиальные позиции страны относительно условий мира остаются четкими и неизменными.

Во-первых, мы не пойдем на признание любых временно оккупированных территорий российскими. Во-вторых, мы не согласимся на любые ограничения по структуре численности и других характеристик Сил обороны Украины, ограничения оборонной промышленности, военной помощи союзников или присутствия их контингентов на нашей территории", - сказал Сибига во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

15 апреля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что путь Украины в Альянс необратим, но членство не будет частью мирного соглашения.

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Источник:
МЗС України
Опубликовал: Александр Бураков

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