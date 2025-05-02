"Принципиальные позиции остаются четкими и неизменными". Сибига назвал красные линии Украины

Украина не пойдет на ряд прихотей со стороны России на потенциальных переговорах. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Да, мы можем не иметь сейчас консенсуса относительно членства страны в НАТО, но и в дальнейшем будем активно работать для его достижения. Однако Россия, как и ни одна другая страна нет и не будет иметь права вето на наш выбор.

Это Россия не готова и стремится к войне. Украина не пойдет на так называемый мир любой ценой. Принципиальные позиции страны относительно условий мира остаются четкими и неизменными.

Во-первых, мы не пойдем на признание любых временно оккупированных территорий российскими. Во-вторых, мы не согласимся на любые ограничения по структуре численности и других характеристик Сил обороны Украины, ограничения оборонной промышленности, военной помощи союзников или присутствия их контингентов на нашей территории", - сказал Сибига во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.