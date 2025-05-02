Процесс окончания войны в Украине остановился, - Вэнс
Вэнс говорит, что ответственность за завершение войны лежит только на украинской и российской стороне
Getty Images/Global Images Ukraine
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ближайшей перспективе существует малая вероятность завершения войны в Украине.
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Об этом он сказал в интервью каналу Fox News.
Агенство Reuters ссылаясь на слова Вэнса пишет, что "все сейчас зависит от россиян и украинцев, которые теперь знают условия друг друга для мира".
Вэнс говорит, что ответственность за завершение войны лежит только на украинской и российской стороне. По словам вице-президента США, мирный процесс "никуда не движется".
Именно поэтому он убежден, что "в ближайшее время ничего не завершится".
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Источник:Цензор.НЕТ
Опубликовал: Михаил Черныш
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