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Процесс окончания войны в Украине остановился, - Вэнс

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Вэнс говорит, что ответственность за завершение войны лежит только на украинской и российской стороне

Процесс окончания войны в Украине остановился, - Вэнс

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ближайшей перспективе существует малая вероятность завершения войны в Украине.

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Об этом он сказал в интервью каналу Fox News.

Агенство Reuters ссылаясь на слова Вэнса пишет, что "все сейчас зависит от россиян и украинцев, которые теперь знают условия друг друга для мира".

Вэнс говорит, что ответственность за завершение войны лежит только на украинской и российской стороне. По словам вице-президента США, мирный процесс "никуда не движется".

Именно поэтому он убежден, что "в ближайшее время ничего не завершится".

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Источник:
Цензор.НЕТ
Опубликовал: Михаил Черныш

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