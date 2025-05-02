На войне с РФ погиб спортивный журналист и автоспортивный комментатор Вячеслав Кобржицкий

На войне погиб украинский автоспортивный комментатор Вячеслав Кобржицкий.

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Информацию подтвердил его коллега Виталий Волочай.

Вячеслав Кобржицкий был также частью коллектива редакции спортивного сайта Sport.ua. С 2012 по 2018 он освещал новости Формулы-1.

Впоследствии работал на телеканале Setanta Sports, где был комментатором автогонок.

На телеканале сообщили, что Вячеслав Кобржицкий мобилизовался в ряды ВСУ некоторое время назад.

Вечная память погибшему Герою!

Редакция UA-Футбол выражает искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Кобржицкого.