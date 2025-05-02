Трампу предложили ряд вариантов усиления экономического давления на Россию
Но президент США еще не принял окончательное решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Издание Bloomberg узнало, что американские чиновники подготовили для президента США Дональда Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию.
Как утверждают собеседники агентства, американский президент готов усилить экономическое давление на Россию, поскольку глава Кремля Владимир Путин медлит с попытками положить конец войне.
По информации собеседников, американские чиновники подготовили для Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию.
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В то же время они предупредили, что Трамп еще не принял решение, поскольку дипломатические усилия продолжаются. Они отказались подробно рассказать, какие варианты рассматриваются, и заявили, что любое решение остается за президентом.
Напомним, что после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане Трамп раскритиковал последние удары России по украинским городам и выразил сомнение, что Путин хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.
Также в Государственном департаменте США заявили, что Штаты "изменят подход" к попыткам остановить войну между Россией и Украиной и планируют занять менее активную роль, хотя и не дистанцируются от этого вопроса.
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