Трампу предложили ряд вариантов усиления экономического давления на Россию

Издание Bloomberg узнало, что американские чиновники подготовили для президента США Дональда Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию.

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Как утверждают собеседники агентства, американский президент готов усилить экономическое давление на Россию, поскольку глава Кремля Владимир Путин медлит с попытками положить конец войне.

По информации собеседников, американские чиновники подготовили для Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию.

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В то же время они предупредили, что Трамп еще не принял решение, поскольку дипломатические усилия продолжаются. Они отказались подробно рассказать, какие варианты рассматриваются, и заявили, что любое решение остается за президентом.

Напомним, что после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане Трамп раскритиковал последние удары России по украинским городам и выразил сомнение, что Путин хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.

Также в Государственном департаменте США заявили, что Штаты "изменят подход" к попыткам остановить войну между Россией и Украиной и планируют занять менее активную роль, хотя и не дистанцируются от этого вопроса.