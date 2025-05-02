"Максимально ускорить создание украинской баллистики", - Зеленский провел Ставку

В пятницу, 2 мая, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении

"Провел Ставку. Были доклады об обеспечении наших бригад, о комплектации подразделений. А также - очень подробно об украинской ракетной программе, наших ракетных разработках, производствах. Задача - максимально ускорять создание украинской баллистики. Наша дальнобойность - это четкая и эффективная гарантия безопасности для Украины", - рассказал президент.