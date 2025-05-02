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"Максимально ускорить создание украинской баллистики", - Зеленский провел Ставку

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Заслушали доклады о ракетной программе

"Максимально ускорить создание украинской баллистики", - Зеленский провел Ставку

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 2 мая, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

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Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении

"Провел Ставку. Были доклады об обеспечении наших бригад, о комплектации подразделений. А также - очень подробно об украинской ракетной программе, наших ракетных разработках, производствах. Задача - максимально ускорять создание украинской баллистики. Наша дальнобойность - это четкая и эффективная гарантия безопасности для Украины", - рассказал президент.

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