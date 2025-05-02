"Максимально ускорить создание украинской баллистики", - Зеленский провел Ставку
Заслушали доклады о ракетной программе
Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 2 мая, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении
"Провел Ставку. Были доклады об обеспечении наших бригад, о комплектации подразделений. А также - очень подробно об украинской ракетной программе, наших ракетных разработках, производствах. Задача - максимально ускорять создание украинской баллистики. Наша дальнобойность - это четкая и эффективная гарантия безопасности для Украины", - рассказал президент.
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