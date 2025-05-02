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Волочай - о журналисте Кобржицком: По Славе сейчас статус "ведется расследование об исчезновении"

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Очень хочется верить в чудо

Волочай - о журналисте Кобржицком: По Славе сейчас статус "ведется расследование об исчезновении"

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Спортивный комментатор Виталий Волочай сообщил обновленную информацию о коллеге Вячеславе Кобржицком.

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Вчера Волочай сообщал, что автоспортивный комментатор Кобржицкий отдал свою жизнь, защищая Украину в Донецкой области.

"Мы живем в мире, где не бывает чудес. Мы уже отвыкли от этого. Но порой хочется на чудо надеяться, где-то в глубине души, хочется.

По Славе сейчас статус "ведется расследование об исчезновении". Официально будем ждать сообщений от семьи и командования", - написал Волочай.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш

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