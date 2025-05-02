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Госдеп США поддержал продажу Украине услуг по обучению и поддержке F-16 на сумму $310 млн

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Теперь решение Госдепа должен одобрить Конгресс США

Госдеп США поддержал продажу Украине услуг по обучению и поддержке F-16 на сумму $310 млн

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Госдеп США одобрил потенциальную продажу Украине учебно-тренировочного и технического оборудования для истребителей F-16 вместе на сумму $310 млн.

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Об этом сообщает Управление военного сотрудничества министерства обороны США.

Отмечается, что среди основных подрядчиков – компании Lockheed Martin Aeronautics, BAE Systems и AAR.

В частности, в пакете поддержки речь идет о:

  • модификации и модернизации самолетов;
  • обучении персонала по эксплуатации, техническому обслуживанию и обеспечению боеготовности;
  • запасных частях, расходных материалах, поддержке ремонта и возврата;
  • наземном оборудовании;
  • поставках и поддержке секретного и несекретного программного обеспечения;
  • исследованиях и обзорах;
  • инженерно-технических и материально-технических услугах, которые будут предоставляться правительством США и подрядчиком.

Общая стоимость оценивается в $310,5 млн.

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"Предложенная продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечив эффективную подготовку пилотов и повысив оперативную совместимость с Соединенными Штатами благодаря всесторонней подготовке у Воздушных сил США", – говорится в заявлении.

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