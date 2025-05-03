  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Победа Карпат в меньшинстве, потери Кривбасса и новичок-дебютант в УПЛ. Главные новости за 2 мая

В тренде

Победа Карпат в меньшинстве, потери Кривбасса и новичок-дебютант в УПЛ. Главные новости за 2 мая

Общие новости
Обновлено

Что интересного произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?

Победа Карпат в меньшинстве, потери Кривбасса и новичок-дебютант в УПЛ. Главные новости за 2 мая

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УПЛ. Левый Берег – Карпаты 2:3. Львовяне трижды забили в меньшинстве

Календарь 27-го тура УПЛ открывался матчем, в котором "Левый Берег" принимал "Карпаты". Поединок получился боевым: 13 желтых карточек, 1 красная, 5 голов и победа "Карпат" в меньшинстве.

УПЛ. Рух – Кривбасс 0:0. Нескучные нули на Арене Львов

В матче 27-го тура УПЛ "Рух" принимал "Кривбасс". Команды создали много опасных моментов. У "Руха" только Карабин дважды пробил в каркас ворот. Были свои моменты и у "Кривбасса". Однако все закончилось вничью 0:0.

АПЛ. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 1:0. Три очка, набранные не без доли везения

Непростой матч для подопечных Гвардиолы, но они забирают свое. "Горожане" зарабатывают три очка и выходят на третье место в таблице, по крайней мере пока не будут сыграны другие матчи этого тура. А серия "Вулверхэмптона" из шести побед подряд прервана.

Ключевой защитник "Кривбасса" может пропустить остаток сезона

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал травму защитника команды Ивана Дибанго, которую он получил в матче 27-го тура УПЛ с "Рухом" (0:0). "Мне трудно сейчас сказать. Я так понимаю, он потянул переднюю мышцу бедра. Возможно, в этом сезоне он больше не сыграет, ведь до финиша осталось 22 дня. Приедем, пройдет обследование, и тогда поймем, что и к чему".

УАФ оштрафовала Поворознюка за сексистские высказывания

КДК УАФ рассмотрел материалы от комитета по этике и честной игре и оштрафовал президента "Ингульца" Александра Поворознюка за сексистские высказывания. Как сообщает ТаТоТаке, Поворознюк из-за своих высказываний должен заплатить штраф в размере 200 тысяч гривен. Кроме этого, он должен прочитать лекцию для клуба о недопустимости дискриминации в футболе.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Определилась первая команда, которая оформила промоушн из Первой лиги в УПЛ. Это абсолютный дебютант

По итогам сезона 2024/25 определялась первая команда, которая повысилась из Первой лиги в УПЛ. В матче пятого раунда в группе повышения в классе Первой лиги "Эпицентр" на выезде с минимальным счетом победил "ЮКСА" — 1:0. Благодаря этому результату команда Сергея Нагорняка досрочно оформила выход в УПЛ.

Суркис подтвердил, что вингер-легионер прибыл в расположение Динамо

Президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, что в расположении команды находится колумбийский вингер Анхель Торрес. "Да, он находится у нас в тренировочном лагере, но мы его еще не подписали. Смотрим его кондиции и другие моменты. Главный тренер примет решение в ближайшее время".

По теме
yellow-arrow
Госдеп США поддержал продажу Украине услуг по обучению и поддержке F-16 на сумму $310 млн
yellow-arrow
Волочай - о журналисте Кобржицком: По Славе сейчас статус "ведется расследование об исчезновении"
yellow-arrow
"Максимально ускорить создание украинской баллистики", - Зеленский провел Ставку
главные новости
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости