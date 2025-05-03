Победа Карпат в меньшинстве, потери Кривбасса и новичок-дебютант в УПЛ. Главные новости за 2 мая

Календарь 27-го тура УПЛ открывался матчем, в котором "Левый Берег" принимал "Карпаты". Поединок получился боевым: 13 желтых карточек, 1 красная, 5 голов и победа "Карпат" в меньшинстве.

В матче 27-го тура УПЛ "Рух" принимал "Кривбасс". Команды создали много опасных моментов. У "Руха" только Карабин дважды пробил в каркас ворот. Были свои моменты и у "Кривбасса". Однако все закончилось вничью 0:0.

Непростой матч для подопечных Гвардиолы, но они забирают свое. "Горожане" зарабатывают три очка и выходят на третье место в таблице, по крайней мере пока не будут сыграны другие матчи этого тура. А серия "Вулверхэмптона" из шести побед подряд прервана.

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал травму защитника команды Ивана Дибанго, которую он получил в матче 27-го тура УПЛ с "Рухом" (0:0). "Мне трудно сейчас сказать. Я так понимаю, он потянул переднюю мышцу бедра. Возможно, в этом сезоне он больше не сыграет, ведь до финиша осталось 22 дня. Приедем, пройдет обследование, и тогда поймем, что и к чему".

КДК УАФ рассмотрел материалы от комитета по этике и честной игре и оштрафовал президента "Ингульца" Александра Поворознюка за сексистские высказывания. Как сообщает ТаТоТаке, Поворознюк из-за своих высказываний должен заплатить штраф в размере 200 тысяч гривен. Кроме этого, он должен прочитать лекцию для клуба о недопустимости дискриминации в футболе.

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По итогам сезона 2024/25 определялась первая команда, которая повысилась из Первой лиги в УПЛ. В матче пятого раунда в группе повышения в классе Первой лиги "Эпицентр" на выезде с минимальным счетом победил "ЮКСА" — 1:0. Благодаря этому результату команда Сергея Нагорняка досрочно оформила выход в УПЛ.

Президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, что в расположении команды находится колумбийский вингер Анхель Торрес. "Да, он находится у нас в тренировочном лагере, но мы его еще не подписали. Смотрим его кондиции и другие моменты. Главный тренер примет решение в ближайшее время".