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СО поразили более три сотни единиц российской техники. Генштаб подытожил потери армии РФ за минувшие сутки

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Также ликвидировано и ранено более тысячи россиян

СО поразили более три сотни единиц российской техники. Генштаб подытожил потери армии РФ за минувшие сутки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки.

Силы Обороны ликвидировали и ранили 1170 противников. Кроме этого, была уничтожена 301 единица техники.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2024 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 955 470 (+1170) человек,
  • танков ‒ 10745 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22369 (+0) ед,
  • артиллерийских систем – 27234 (+48) ед,
  • РСЗО – 1375 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1153 (+1) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 34665 (+126),
  • крылатых ракет ‒ 3197 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 47003 (+121) ед,
  • специальной техники – 3870 (+1).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер

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