СО поразили более три сотни единиц российской техники. Генштаб подытожил потери армии РФ за минувшие сутки
Также ликвидировано и ранено более тысячи россиян
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки.
Силы Обороны ликвидировали и ранили 1170 противников. Кроме этого, была уничтожена 301 единица техники.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2024 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 955 470 (+1170) человек,
- танков ‒ 10745 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22369 (+0) ед,
- артиллерийских систем – 27234 (+48) ед,
- РСЗО – 1375 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 1153 (+1) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 34665 (+126),
- крылатых ракет ‒ 3197 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 47003 (+121) ед,
- специальной техники – 3870 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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