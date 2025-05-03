Россияне применили для ночной атаки по Украине 183 БпЛА и две баллистические ракеты. Сколько сбило ПВО?

Россияне в ночь со 2 на 3 мая атаковали Украину с воздуха. Для этого они использовали сразу несколько типов оружия.

Армия РФ запустила две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области и Крыма. Кроме того, из Брянска, Курска, Орла и Миллерово были запущены 183 ударных БпЛА и беспилотники-имитаторы других типов.

“Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 подтверждены сбытие 77 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 73 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ПС ВСУ.

Четыре региона пострадали из-за вражеской атаки: Харьковщина, Сумщина, Донетчина и Николаевщина.