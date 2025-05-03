В том числе дети. В результате удара россиян по Харькову пострадал 51 человек

Российские войска провели массированный удар БПЛА по Харькову. Местная областная прокуратура сообщает, что это произошло 2 мая в период ориентировочно с 21:30 до 22:15.

В общей сложности было применено не менее 15 БпЛА. Предварительно определено, что это были Герань-2.