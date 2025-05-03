В том числе дети. В результате удара россиян по Харькову пострадал 51 человек
Атаковали беспилотниками
Прокуратура Харкова
Российские войска провели массированный удар БПЛА по Харькову. Местная областная прокуратура сообщает, что это произошло 2 мая в период ориентировочно с 21:30 до 22:15.
В общей сложности было применено не менее 15 БпЛА. Предварительно определено, что это были Герань-2.
"Под обстрелами были четыре района города: Основянский, Слободской, Салтовский и Киевский. В городе загорелись многочисленные пожары".
Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебные заведения, автомобили, предприятия, магазины.
Разной степени тяжести травмы и острый шок получил 51 человек. Среди пострадавших две девушки в возрасте 11 и 16 лет.
Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции проводят комплексные процессуальные действия с целью надлежащей фиксации и расследования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими”, – говорится в отчете харьковской прокуратуры.
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