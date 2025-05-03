Исторически! ГУР показало уничтожение российского Су-30 украинским дроном – ВИДЕО

Украинские военные вчера сбили российский боевой самолет. Об этом сообщает Главное управление разведки.

Более того, впервые в истории это было сделано с помощью дрона. Силы обороны использовали для этого морской дрон Magura.

“2 мая 2025 года спецподразделением ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидирован российский Су-30 – это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном. Исторический удар нанесли воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura. Многоцелевой истребитель России, чья ориентировочная стоимость составляет около 50 миллионов долларов, вспыхнул в воздухе и в конце концов упал в море – на дно владений безжалостного Нептуна”, – говорится в сообщении ГУР.

Также известно, что ущерб произошел в акватории неподалеку от порта в российском городе Новороссийск.

Это не первая меткая охота дрона Magura. 31 декабря прошлого года спецназначители ГУР МО Украины впервые в мире уничтожили воздушную цель – два российских вертолета Ми-8.