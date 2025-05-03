Украина уничтожила второй российский самолет за сутки

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил о сбитии второго российского самолета за день. Напомним, ранее стало известно, что украинский морской дрон Magura V5 впервые в мире уничтожил российский истребитель Су-30.

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"Очень метко наша армия провела операцию по военным объектам на территории Крыма: минус еще один, второй российский самолет за сутки", - сказал Зеленский.

Историческое впечатление удалось воинам спецподразделения ГУР МО Украины Group. К слову, Су-30 стоит около 50 миллионов долларов.