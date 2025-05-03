Ракицкий и Кучер получили памятные футболки от Шахтера
Клуб не забывает о своих легендах
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Матч в Одессе между "Черноморцем" и "Шахтером" стал поводом для вручения "горняками" футболок Александру Кучеру и Ярославу Ракицкому. Вместо игрового номера на них разместили количество проведенных поединков в составе донецкой команды.
Экс-защитник "оранжево-черных" появлялся на поле в составе украинского гранда в 358 встречах во всех соревнованиях. Он занимает седьмую строчку в списке гвардейцев клуба. В XXI веке только Дарио Срна, Андрей Пятов и Тарас Степаненко сыграли больше поединков в коллективе.
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У действующего наставника "моряков" 295 матчей за "Шахтер".
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
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