Генштаб подытожил потери РФ за прошедшие сутки: сколько россиян и техники было поражено?
Особенно много артиллерийских систем
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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали и ранили еще 1340 представителей вражеской армии. Также было поражено 383 единицы техники.
В целом потери РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 956 810 (+1340) человек,
- танков ‒ 10758 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22403 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 27327 (+52) ед,
- РСЗО – 1376 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 1155 (+1) ед,
- самолетов – 372 (+2) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 34860 (+163),
- крылатых ракет ‒ 3196 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 47141 (+129) ед,
- специальной техники – 3870 (+0).
Сегодня Генштаб указал о том, что произошло изменение некоторых позицих общих потерь россиян, ведь возникла такая потребность в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных. Речь идет о: танках, боевых бронированных машинах, артиллерийских системах, средствах ПВО, БПЛА ОТР, крылатых ракетах и спецтехнике. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме.
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