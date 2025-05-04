Генштаб подытожил потери РФ за прошедшие сутки: сколько россиян и техники было поражено?

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали и ранили еще 1340 представителей вражеской армии. Также было поражено 383 единицы техники.

В целом потери РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

личного состава – около 956 810 (+1340) человек,

танков ‒ 10758 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22403 (+24) ед,

артиллерийских систем – 27327 (+52) ед,

РСЗО – 1376 (+1) ед,

средств ПВО ‒ 1155 (+1) ед,

самолетов – 372 (+2) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 34860 ​​(+163),

крылатых ракет ‒ 3196 (+0),

кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 47141 (+129) ед,

специальной техники – 3870 (+0).

Сегодня Генштаб указал о том, что произошло изменение некоторых позицих общих потерь россиян, ведь возникла такая потребность в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных. Речь идет о: танках, боевых бронированных машинах, артиллерийских системах, средствах ПВО, БПЛА ОТР, крылатых ракетах и ​​спецтехнике. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме.