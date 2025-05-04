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Россияне атаковали Украину 165 БПЛА. Сколько сбили силы ПВО?

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Пять регионов пострадали

Россияне атаковали Украину 165 БПЛА. Сколько сбили силы ПВО?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российские войска совершили ночную атаку с воздуха по Украине. В общей сложности они использовали 165 ударных дронов, а также беспилотники-имитаторы других типов.

Их запуск производился с пяти направлений на территории РФ: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из Приморска на временно оккупированной территории Запорожской области.

“Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 69 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.

80 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ПС ВСУ.

Пять регионов пострадали в результате вражеской атаки: Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина, Черкасщина и Киевщина.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер

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