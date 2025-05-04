Россияне атаковали Украину 165 БПЛА. Сколько сбили силы ПВО?

Российские войска совершили ночную атаку с воздуха по Украине. В общей сложности они использовали 165 ударных дронов, а также беспилотники-имитаторы других типов.

Их запуск производился с пяти направлений на территории РФ: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из Приморска на временно оккупированной территории Запорожской области.

“Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 69 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны. 80 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ПС ВСУ.

Пять регионов пострадали в результате вражеской атаки: Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина, Черкасщина и Киевщина.