Россияне атаковали Украину 165 БПЛА. Сколько сбили силы ПВО?
Пять регионов пострадали
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Российские войска совершили ночную атаку с воздуха по Украине. В общей сложности они использовали 165 ударных дронов, а также беспилотники-имитаторы других типов.
Их запуск производился с пяти направлений на территории РФ: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из Приморска на временно оккупированной территории Запорожской области.
“Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 69 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.
80 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ПС ВСУ.
Пять регионов пострадали в результате вражеской атаки: Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина, Черкасщина и Киевщина.
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