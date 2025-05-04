Киев ночью атаковали российские дроны. Пострадали 11 человек в трех районах столицы
В том числе и дети
Еспресо
Российские войска в ночь с 3 на 4 мая атаковали украинскую столицу Киев. Тамошняя городская государственная администрация отчиталась о последствиях.
Воздушная тревога в Киеве продолжалась с 00:20 до 01:21. В результате атаки российских БПЛА и падения обломков сбитых дронов зафиксированы повреждения в трех районах столицы.
Оболонский район:
- возгорание на верхних этажах многоэтажки с распространением на кровлю;
- возгорание семи автомобилей на открытой местности;
- падение обломков во дворе дома;
- повреждение здания детского сада.
Шевченковский район:
- падение обломков и воспламенение в нежилой зоне.
Святошинский район:
- возгорание трех одноэтажных частных домов.
Сейчас все очаги возгорания ликвидированы.
Также известно о том, что 11 человек получили ранения разных степеней. В том числе и два ребенка.
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