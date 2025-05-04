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Киев ночью атаковали российские дроны. Пострадали 11 человек в трех районах столицы

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Киев ночью атаковали российские дроны. Пострадали 11 человек в трех районах столицы

Еспресо

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Российские войска в ночь с 3 на 4 мая атаковали украинскую столицу Киев. Тамошняя городская государственная администрация отчиталась о последствиях.

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Воздушная тревога в Киеве продолжалась с 00:20 до 01:21. В результате атаки российских БПЛА и падения обломков сбитых дронов зафиксированы повреждения в трех районах столицы.

Оболонский район:

  • возгорание на верхних этажах многоэтажки с распространением на кровлю;
  • возгорание семи автомобилей на открытой местности;
  • падение обломков во дворе дома;
  • повреждение здания детского сада.

Шевченковский район:

  • падение обломков и воспламенение в нежилой зоне.

Святошинский район:

  • возгорание трех одноэтажных частных домов.

Сейчас все очаги возгорания ликвидированы.

Также известно о том, что 11 человек получили ранения разных степеней. В том числе и два ребенка.

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Источник:
Київська міська військова адміністрація
Опубликовал: Максим Кучер

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