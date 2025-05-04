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Близок к соглашению. Представители Шахтёра встретились с кандидатом на замену Пушичу

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Близок к соглашению. Представители Шахтёра встретились с кандидатом на замену Пушичу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Представители "Шахтёра" встретились с кандидатом на замену Пушичу.

По информации Sports Digitale, в Лондоне представители донецкого клуба встретились с Ардой Тураном.

Сообщается, что стороны возобновили переговоры и близки к соглашению.

Сейчас Арда Туран возглавляет "Эюпспор", за который играет Тарас Степаненко. Турецкий клуб в данный момент занимает 6-е место в национальном чемпионате.

Контракт Турана заканчивается в конце сезона.

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Напомним, что сейчас "Шахтёр" под руководством Марино Пушича занимает третье место в турнирной таблице УПЛ и лишился шансов на проход в Лигу Чемпионов.

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Источник:
Sports Digitale
Опубликовал: Владислав Прийменко
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