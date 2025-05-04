Близок к соглашению. Представители Шахтёра встретились с кандидатом на замену Пушичу
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Представители "Шахтёра" встретились с кандидатом на замену Пушичу.
По информации Sports Digitale, в Лондоне представители донецкого клуба встретились с Ардой Тураном.
Сообщается, что стороны возобновили переговоры и близки к соглашению.
Сейчас Арда Туран возглавляет "Эюпспор", за который играет Тарас Степаненко. Турецкий клуб в данный момент занимает 6-е место в национальном чемпионате.
Контракт Турана заканчивается в конце сезона.
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Напомним, что сейчас "Шахтёр" под руководством Марино Пушича занимает третье место в турнирной таблице УПЛ и лишился шансов на проход в Лигу Чемпионов.
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