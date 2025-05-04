Рух осуществляет такие же закупки, как Аякс, ПСВ и Вердер. Козловский рассказал о планах клуба на фоне новой академии
Вероятно, что кризис позади
Фото: ФК Рух
Почетный президент "Руха" Григорий Козловский отчитался перед болельщиками о развитии инфраструктуры. Новое здание академии планируют сдать в эксплуатацию в 2027-2028 году. В ней одновременно будут размещаться 960 детей. В настоящее время в академии проживает почти 300 юных талантов.
4000 детей занимаются футболом в филиалах "Руха", еще 2500 – в клубах-партнерах. География присутствия клуба включает Киев, Тернополь, Одессу, Ивано-Франковск и другие города. Также футбольное образование получают 800 детей военнослужащих.
Президент "желто-черных" подчеркнул, что недругам придется разочароваться, поскольку клуб будет существовать и развиваться. "Рух" приобрел 4 новых поля высокого качества. Аналогичные покупки совершили "Аякс", ПСВ и "Вердер" – они заказали по 6 единиц. Кроме того, запланировано построение манежа – первого в западной части Украины.
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