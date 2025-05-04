Задачи выхода в УПЛ не было, но им удалось. Тренер Эпицентра рассказал, что думает о перспективах участия в элите

Недавно впервые в истории "Эпицентр" вышел в УПЛ. Главный тренер каменец-подольской команды Сергей Нагорняк ответил на вопрос журналиста относительно этого события.

- Перед началом сезона, кого вы считали главным конкурентом "Эпицентра"?

- Прежде всего, "Металлист 1925". Они вылетели из УПЛ, поэтому хотели сразу вернуться в высшую лигу. Эта команда с амбициями. Естественно, и "Буковину", в которую пришел новый инвестор.

- А кто по ходу сезона вас удивил?

- В принципе, все прогнозируемо, в чемпионскую группу пробились все те, кто хотел и стремился к этому. Возможно, большего я ожидал от "Виктории". Металлист неплохо себя проявил и считаю, что по праву находится в группе сильнейших.

- Руководство клуба ставило задачу выхода в Премьер-лигу?

- Категорически, нет. Говорили: "Попробуйте". Попытка оказалась удачной (улыбается).

- А вы что думали по этому поводу?

- Я далеко не заглядывал, а старался идти от матча к матчу. Первым делом мы планировали попасть в чемпионскую группу. Но аппетит, как говорится, приходит во время еды.

- Чтобы так стабильно выступать, необходимо устойчивое финансовое положение. С этим в "Эпицентре" все нормально?

- Все то, что декларировали руководители, все выполняется. В этом вопросе у нас все четко. Я здесь работаю почти четыре года, поэтому могу сказать, всем бы таких руководителей.

- Впереди еще три тура. Какие задачи будете ставить для себя и команды?

- Выиграть в каждом из оставшихся поединков. Несмотря на то, что мы выполнили задачу, у нас впереди три финала. Борьба за выход в УПЛ продолжается, поэтому мы не хотим, где-то сбавлять обороты, все должно решаться в честном соперничестве.

- Насколько нынешний состав "Эпицентра" соответствует требованиям Премьер-лиги?

- Пока об этом говорить сложно. Закончим сезон, а потом будем определяться.

- Но усиление необходимо?

- Безусловно. Но каким оно будет, решим в межсезонье.

- По финансовым условиям "Эпицентр" сможет приглашать в свою команду игроков, которые имеют опыт выступления в УПЛ?

- И об этом сейчас рано говорить, поскольку бюджет может быть и вторым.

- Много разговоров ходило вокруг стадиона в Каменце-Подольском. Сумеют ли привести его к требованиям УПЛ?

- В этих технических нюансах я не разбираюсь, но то, что "Эпицентр" очень хочет играть дома, это факт. Будем верить и надеяться, что все будет хорошо.