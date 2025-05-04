Не изменяет. Судаков снова отреагировал на результат матча двух Металлистов
Написал комент
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков отреагировал на ничейный результат между "Металлистом" и "Металлистом 1925" (2:2) в 5-м туре чемпионской группы Первой лиги.
"Рад видеть, что "Металлистов" хватает на всех... Но сердце по-прежнему за настоящий", - написал футболист под под постом гостевой команды.
Напомним, в апреле, после победы "Металлиста" над "Металлистом 1925" (1:0) Георгий написал в комментариях: "Поздравляю с победой, настоящий "Металлист". Это не понравилось президенту "Металлиста 1925" Владимиру Носову, который ответил: "Поздравляю с большим количеством успешных подборов головой".
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Источник:Металіст
Опубликовал: Виктор Иванчук
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