Не изменяет. Судаков снова отреагировал на результат матча двух Металлистов

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков отреагировал на ничейный результат между "Металлистом" и "Металлистом 1925" (2:2) в 5-м туре чемпионской группы Первой лиги.

"Рад видеть, что "Металлистов" хватает на всех... Но сердце по-прежнему за настоящий", - написал футболист под под постом гостевой команды.

Напомним, в апреле, после победы "Металлиста" над "Металлистом 1925" (1:0) Георгий написал в комментариях: "Поздравляю с победой, настоящий "Металлист". Это не понравилось президенту "Металлиста 1925" Владимиру Носову, который ответил: "Поздравляю с большим количеством успешных подборов головой".