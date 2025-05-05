Довбик забил победный гол, Полесье проиграло Александрии, Бавария стала чемпионом Германии. Главные новости за 4 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 4 мая

Команда Руслана Ротаня сохранила отставание в четыре очка от "Динамо" и свой отрыв в шесть баллов над "Шахтером" благодаря непростой победе над "Полесьем" (2:1). В центральной игре 27 тура УПЛ команды обменялись голами в первом тайме (Батиста и Калюжный), однако после перерыва "Полесье" осталось в меньшинстве (удаление Майсурадзе), и Цара забил победный гол "Александрии".

Полтавская "Ворскла" не смогла развить победный успех прошлого тура и снова потеряла очки, на этот раз сыграв безголевую ничью с "Колосом" (0:0). Обе команды имеют по шесть побед в 27 турах, "Колос" десятый, "Ворскла" на тринадцатой позиции.

Продолжает находиться вблизи опасной зоны "ЛНЗ" Романа Григорчука, которому снова не удалось победить. На этот раз черкасский клуб поделил очки с "Зарей" (1:1). Оба гола были забиты во втором тайме – Вантух забил в свои ворота, а Будковский – в чужие.

"Рома" продолжает борьбу за Лигу чемпионов после минимальной победы над "Фиорентиной" (1:0). Единственный гол забил Артем Довбик – для нападающего сборной Украины этот мяч стал 17-м в сезоне и 12-м в Серии А. Также в воскресенье "Ювентус" сыграл вничью с "Болоньей" (1:1) , а "Лацио" победил "Эмполи" (1:0) . Все три команды имеют по 63 очка, а седьмая "Болонья" – 62.

Мадридский клуб побеждал "Сельту" 3:0 благодаря дублю Мбаппе и мячу Гулера, однако затем пропустил дважды и едва не потерял три очка, но надежно сыграл Куртуа – 3:2. "Реал" продолжает отставать от "Барселоны" на четыре очка.

В Бундеслиге снова новый чемпион. "Байер" Леверкузен не смог защитить свой титул и окончательно потерял все шансы на первое место в 32 туре после ничьей с "Фрайбургом" (2:2). "Бавария" выиграла свой 34-й чемпионский титул, и особенно радовался этому событию нападающий Харри Кейн, который завоевал первый трофей в своей карьере.

Егор Ярмолюк снова вышел в старте "Брентфорда" и помог своей команде победить "Манчестер Юнайтед" (4:3). Украинский хавбек провел на поле 68 минут, а для "Юнайтед" это было 16 поражение в чемпионате. В другом матче воскресенья новый чемпион "Ливерпуль" проиграл на выезде "Челси" (1:3).

"Металлист 1925" был близок к тому, чтобы снова проиграть "Металлисту" в харьковском дерби Первой лиги. Номинальные гости побеждали 2:0 после голов Гомеса и Дигтяря, однако Рашица и Ари Моура выровняли положение – 2:2.

По информации турецкого издания Sports Digitale, в Лондоне представители "Шахтера" встретились с бывшим турецким футболистом, а ныне тренером Ардой Тураном. Сообщается, что стороны возобновили переговоры и близки к соглашению. Контракт Турана с "Эюпспором" истекает в конце сезона.