  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Довбик забил победный гол, Полесье проиграло Александрии, Бавария стала чемпионом Германии. Главные новости за 4 мая

В тренде

Довбик забил победный гол, Полесье проиграло Александрии, Бавария стала чемпионом Германии. Главные новости за 4 мая

Общие новости

А также ничейные матчи претендентов на вылет, Челси победил Ливерпуль

Довбик забил победный гол, Полесье проиграло Александрии, Бавария стала чемпионом Германии. Главные новости за 4 мая

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 4 мая

Александрия заработала важные три очка в игре с Полесьем

Команда Руслана Ротаня сохранила отставание в четыре очка от "Динамо" и свой отрыв в шесть баллов над "Шахтером" благодаря непростой победе над "Полесьем" (2:1). В центральной игре 27 тура УПЛ команды обменялись голами в первом тайме (Батиста и Калюжный), однако после перерыва "Полесье" осталось в меньшинстве (удаление Майсурадзе), и Цара забил победный гол "Александрии".

Ворскла остается в зоне переходных матчей после ничьей с Колосом

Полтавская "Ворскла" не смогла развить победный успех прошлого тура и снова потеряла очки, на этот раз сыграв безголевую ничью с "Колосом" (0:0). Обе команды имеют по шесть побед в 27 турах, "Колос" десятый, "Ворскла" на тринадцатой позиции.

ЛНЗ продлил серию без побед до шести матчей

Продолжает находиться вблизи опасной зоны "ЛНЗ" Романа Григорчука, которому снова не удалось победить. На этот раз черкасский клуб поделил очки с "Зарей" (1:1). Оба гола были забиты во втором тайме – Вантух забил в свои ворота, а Будковский – в чужие.

Довбик забил 12-й гол за Рому в Серии А, и принес своей команде победу

"Рома" продолжает борьбу за Лигу чемпионов после минимальной победы над "Фиорентиной" (1:0). Единственный гол забил Артем Довбик – для нападающего сборной Украины этот мяч стал 17-м в сезоне и 12-м в Серии А. Также в воскресенье "Ювентус" сыграл вничью с "Болоньей" (1:1), а "Лацио" победил "Эмполи" (1:0). Все три команды имеют по 63 очка, а седьмая "Болонья" – 62.

Реал едва не упустил победу над Сельтой

Мадридский клуб побеждал "Сельту" 3:0 благодаря дублю Мбаппе и мячу Гулера, однако затем пропустил дважды и едва не потерял три очка, но надежно сыграл Куртуа – 3:2. "Реал" продолжает отставать от "Барселоны" на четыре очка.

Бавария подарила Кейну первый чемпионский титул

В Бундеслиге снова новый чемпион. "Байер" Леверкузен не смог защитить свой титул и окончательно потерял все шансы на первое место в 32 туре после ничьей с "Фрайбургом" (2:2). "Бавария" выиграла свой 34-й чемпионский титул, и особенно радовался этому событию нападающий Харри Кейн, который завоевал первый трофей в своей карьере.

Ярмолюк поспособствовал поражению Манчестер Юнайтед, Челси победил Ливерпуль

Егор Ярмолюк снова вышел в старте "Брентфорда" и помог своей команде победить "Манчестер Юнайтед" (4:3). Украинский хавбек провел на поле 68 минут, а для "Юнайтед" это было 16 поражение в чемпионате. В другом матче воскресенья новый чемпион "Ливерпуль" проиграл на выезде "Челси" (1:3).

Металлист и Металлист 1925 сыграли вничью в дерби

"Металлист 1925" был близок к тому, чтобы снова проиграть "Металлисту" в харьковском дерби Первой лиги. Номинальные гости побеждали 2:0 после голов Гомеса и Дигтяря, однако Рашица и Ари Моура выровняли положение – 2:2.

Шахтер близок к соглашению с Тураном?

По информации турецкого издания Sports Digitale, в Лондоне представители "Шахтера" встретились с бывшим турецким футболистом, а ныне тренером Ардой Тураном. Сообщается, что стороны возобновили переговоры и близки к соглашению. Контракт Турана с "Эюпспором" истекает в конце сезона.

По теме
yellow-arrow
"Любой другой результат, кроме чемпионства, я точно не пойму": Козловский – о воспитанниках Руха
yellow-arrow
Капитан Ворсклы объяснил, почему матч с Колосом получился не слишком интересным для болельщиков
yellow-arrow
Поставили соперника в неудобное положение. Приймак рассказал, по какому плану Оболонь победила Верес
главные новости
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости