  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Любой другой результат, кроме чемпионства, я точно не пойму": Козловский – о воспитанниках Руха

В тренде

"Любой другой результат, кроме чемпионства, я точно не пойму": Козловский – о воспитанниках Руха

Общие новости
Обновлено

Футболисты академии – среди лидеров на разных возрастных уровнях

"Любой другой результат, кроме чемпионства, я точно не пойму": Козловский – о воспитанниках Руха

Фото: ФК Рух

Новина українською

Почетный президент "Руха" Григорий Козловский сообщил об улучшении образовательных услуг в академии.

"Мы решили поднять уровень обучения. Подписали предварительное соглашение с British School. Они изъявили желание открыть в нашей академии филиал. Там будет около 150 детей. Это будет школа спортивного профиля, англоязычные учителя. Не все могут стать футболистами, но мудрыми, хорошими и грамотными украинцами... Мы приложим максимум, чтобы были все".

Читайте такжеРух осуществляет такие же закупки, как Аякс, ПСВ и Вердер. Козловский рассказал о планах клуба на фоне новой академии

Также функционер упомянул о достижениях юношеских коллективов.

"В прошлом году чемпионат ДЮФЛ выиграли юноши 2008 г.р., в этом году – дети 2010-го. В ½ обыграли академию "Карпат" 4:0, в ¼ – "Полесье" 4:0. За 30 лет U-19 были бы два раза чемпионом. В следующем турнире мы точно будем сражаться за чемпионство. А через год даже и речи не может быть, потому что любой другой результат, кроме чемпионства, я точно не пойму”, – заявил предприниматель.

В активе первой команды медали Первой, Второй лиги, чемпионата области и первенства среди любителей.

По теме
yellow-arrow
Капитан Ворсклы объяснил, почему матч с Колосом получился не слишком интересным для болельщиков
yellow-arrow
Поставили соперника в неудобное положение. Приймак рассказал, по какому плану Оболонь победила Верес
yellow-arrow
"Решили подшутить так надо мной": Буяльский прокомментировал разгром Ингульца и эпизод со своей заменой
Рух (Львов) Григорий Козловский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ruh TV
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости