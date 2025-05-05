"Любой другой результат, кроме чемпионства, я точно не пойму": Козловский – о воспитанниках Руха
Футболисты академии – среди лидеров на разных возрастных уровнях
Фото: ФК Рух
Почетный президент "Руха" Григорий Козловский сообщил об улучшении образовательных услуг в академии.
"Мы решили поднять уровень обучения. Подписали предварительное соглашение с British School. Они изъявили желание открыть в нашей академии филиал. Там будет около 150 детей. Это будет школа спортивного профиля, англоязычные учителя. Не все могут стать футболистами, но мудрыми, хорошими и грамотными украинцами... Мы приложим максимум, чтобы были все".
Также функционер упомянул о достижениях юношеских коллективов.
"В прошлом году чемпионат ДЮФЛ выиграли юноши 2008 г.р., в этом году – дети 2010-го. В ½ обыграли академию "Карпат" 4:0, в ¼ – "Полесье" 4:0. За 30 лет U-19 были бы два раза чемпионом. В следующем турнире мы точно будем сражаться за чемпионство. А через год даже и речи не может быть, потому что любой другой результат, кроме чемпионства, я точно не пойму”, – заявил предприниматель.
В активе первой команды медали Первой, Второй лиги, чемпионата области и первенства среди любителей.
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