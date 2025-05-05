Включительно с системой ПВО. Генштаб назвал обновленные потери армии РФ в войне
Более трехста единиц выбитой техники
Генштаб ЗСУ
Россия потеряла за сутки еще 1260 военных, 5 танков, 43 бронемашины и одно средство ПВО.
Об этом сообщает Генеральный штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 5 мая 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 958 070 (+1260) человек ликвидировано;
- танков - 10 763 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 22 411 (+8) ед;
- артиллерийских систем - 27 370 (+43) ед;
- РСЗО - 1 377 (+1) ед;
- средства ПВО - 1 155 ед;
- самолетов - 372 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 34 997 (+137) ед;
- крылатых ракет - 3 196 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 47 250 (+109) ед;
- специальной техники - 3 870.
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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