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Включительно с системой ПВО. Генштаб назвал обновленные потери армии РФ в войне

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Более трехста единиц выбитой техники

Включительно с системой ПВО. Генштаб назвал обновленные потери армии РФ в войне

Генштаб ЗСУ

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Россия потеряла за сутки еще 1260 военных, 5 танков, 43 бронемашины и одно средство ПВО.

Об этом сообщает Генеральный штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 5 мая 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 958 070 (+1260) человек ликвидировано;
  • танков - 10 763 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 411 (+8) ед;
  • артиллерийских систем - 27 370 (+43) ед;
  • РСЗО - 1 377 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1 155 ед;
  • самолетов - 372 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 34 997 (+137) ед;
  • крылатых ракет - 3 196 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 47 250 (+109) ед;
  • специальной техники - 3 870.
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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