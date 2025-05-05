В Евросоюзе назвали план действий в случае, если Трамп не убедит Путина заключить мир

Евросоюз может значительно увеличить военную помощь Украине, если президент США Дональд Трамп не сможет убедить российского лидера Владимира Путина остановить боевые действия.

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

"Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира - значительно увеличив нашу военную поддержку Украине".

По словам Кубилюса, сейчас ЕС и США ежегодно поставляют Украине оружия на 40 млрд евро.

"Но мы можем потратить эту же сумму на закупку современного оружия в Украине - которое будет стоить примерно вдвое дешевле, чем произведенное в ЕС или США. Это фактически удвоило бы объем вооружений, которые Украина получает за те же €40 миллиардов", - написал дипломат в соцсети X.

Президент Украины Владимир Зеленский вчера сообщил, что Украине в 2025 году могут передать еще 1,8 млн снарядов в рамках чешской инициативы по поставкам боеприпасов.