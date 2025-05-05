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Россия запустила ночью более 110 БПЛА и две ракеты. Результаты работы ПВО

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Приземлено 63 цели

Россия запустила ночью более 110 БПЛА и две ракеты. Результаты работы ПВО

Генштаб

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В ночь на 5 мая противник атаковал Сумскую область двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, а также 116-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 42 шахедов и дронов других типов на востоке, севере и юге страны. 21 БпЛА - локально потерян (без негативных последствий).

Вследствие российского обстрела пострадали Сумщина и Донецкая область.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков

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