Россия запустила ночью более 110 БПЛА и две ракеты. Результаты работы ПВО
Приземлено 63 цели
Генштаб
В ночь на 5 мая противник атаковал Сумскую область двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, а также 116-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 42 шахедов и дронов других типов на востоке, севере и юге страны. 21 БпЛА - локально потерян (без негативных последствий).
Вследствие российского обстрела пострадали Сумщина и Донецкая область.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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