Сырский: Курская операция достигла большинства поставленных целей
Задачи выполняются
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Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский рассказал о ходе Курской операции во время рабочей поездки для награждения украинских воинов.
"Эта операция, которая длится уже девять месяцев, достигла большинства поставленных целей. Благодаря нашим активным действиям на Курщине удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях. Буферная зона, которую Силы обороны Украины создали в приграничных районах, остается актуальной и сейчас.
Количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными ходами. Курская операция стала именно такой. Для врага это была неожиданность.
Украина показала, что способна контратаковать, бить и гнать врага, в том числе и на его земле", - написал Сырский в Telegram.
Напомним, Силы обороны начали наступление в Курской области в начале августа 2024-го.
2 мая президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска продолжают действовать на территории Курской и Белгородской областей РФ.
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