  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сырский: Курская операция достигла большинства поставленных целей

В тренде

Сырский: Курская операция достигла большинства поставленных целей

Общие новости

Задачи выполняются

Сырский: Курская операция достигла большинства поставленных целей

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский рассказал о ходе Курской операции во время рабочей поездки для награждения украинских воинов.

"Эта операция, которая длится уже девять месяцев, достигла большинства поставленных целей. Благодаря нашим активным действиям на Курщине удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях. Буферная зона, которую Силы обороны Украины создали в приграничных районах, остается актуальной и сейчас.

Количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными ходами. Курская операция стала именно такой. Для врага это была неожиданность.

Украина показала, что способна контратаковать, бить и гнать врага, в том числе и на его земле", - написал Сырский в Telegram.

Напомним, Силы обороны начали наступление в Курской области в начале августа 2024-го.

2 мая президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска продолжают действовать на территории Курской и Белгородской областей РФ.

Читайте такжеВключительно с системой ПВО. Генштаб назвал обновленные потери армии РФ в войне

По теме
yellow-arrow
Россия запустила ночью более 110 БПЛА и две ракеты. Результаты работы ПВО
yellow-arrow
В Евросоюзе назвали план действий в случае, если Трамп не убедит Путина заключить мир
yellow-arrow
Включительно с системой ПВО. Генштаб назвал обновленные потери армии РФ в войне
Украина ВСУ Александр Сырский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Олександр Сирський
Опубликовал: Александр Бураков

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости