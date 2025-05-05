В Кремле сделали заявление о возможной встрече Путина и Трампа
Якобы такая встреча "необходима"
фото из свободных источников
Представитель российского президента Дмитрий Песков назвал встречу Путина и Трампа необходимой.
Его цитируют российские СМИ.
"Мы с вами неоднократно говорили, что такая встреча (Трампа и Путина. - Ред.) явно на слуху, и во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима", - отметил он.
По словам Пескова, пока "какой-то конкретики по этому поводу нет".
"Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются", - добавил спикер диктатора.
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