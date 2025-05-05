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В Кремле сделали заявление о возможной встрече Путина и Трампа

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Якобы такая встреча "необходима"

В Кремле сделали заявление о возможной встрече Путина и Трампа

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Представитель российского президента Дмитрий Песков назвал встречу Путина и Трампа необходимой.

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Его цитируют российские СМИ.

"Мы с вами неоднократно говорили, что такая встреча (Трампа и Путина. - Ред.) явно на слуху, и во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима", - отметил он.

По словам Пескова, пока "какой-то конкретики по этому поводу нет".

"Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются", - добавил спикер диктатора.

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