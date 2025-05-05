В посольстве Украины в Словакии ответили на обвинения Фицо в адрес Зеленского

Посольство Украины в Словакии порекомендовало пермьеру Роберто Фицо вместо очередных обвинений президента Владимира Зеленского – на этот раз в попытке запугивания руководителей государств и правительств, которые намерены 9 мая посетить Москву – "внимательнее изучать, пересматривать и анализировать заявления украинского лидера".

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Об этом говорится в соответствующем заявление диппредставительства в Facebook.

Детали: Так дипломаты отреагировали на недавнюю критику со стороны премьера Фицо в адрес Зеленского.

Как отметили в дипучреждении, эти заявления касались лишь того, что украинская сторона "не исключает 9 мая провокаций со стороны РФ и перекладывания вины за нарушение безопасности на Украину и не может, в связи с этим, гарантировать их безопасность".

В учреждении напомнили, что Украина еще 11 марта безусловно согласилась на полное прекращение огня, в то время, как Россия постоянно отвергает такую опцию и выдвигает новые требования, манипулирует, эскалирует террор, а сейчас предлагает на три дня "короткое перемирие, которое не является серьезным путем к миру".

"Для того, чтобы восстановить мир, нужны меры укрепления безопасности и длительное, устойчивое перемирие и тишина, а не просто какие-то пропагандистские призывы или акции", - отметили там.

В дипучреждении акцентировали, что признавая, что вторжение в Украину является нарушением Россией международного права, Фицо следовало бы признать: единственный, кто хочет продолжения этой войны в попытках уничтожить Украину - это глава Кремля Владимир Путин.

"Слепое игнорирование этого простого факта со стороны словацкого руководства не только негативно влияет на наши двусторонние отношения, но и поощряет российский режим к продолжению агрессии", - добавили в заявлении.

Напомним, что ранее глава дипломатической службы Европейского Союза Кая Каллас в апреле призвала европейских лидеров не участвовать в военных торжествах в Москве 9 мая, а вместо этого продемонстрировать солидарность с Украиной.

3 мая президент Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву 9 мая, поскольку российская сторона может совершать в отношении гостей любые действия, а украинская не может нести ответственность за то, что происходит в РФ.

А Фицо раскритиковал его за это. Премьер Словакии заявил, что своими комментариями президент Зеленский угрожает главам государств и премьер-министрам стран, где проживают миллионы людей, и что "так не делается".