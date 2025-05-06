Четыре варианта для Ротаня, ПСЖ интересуется Забарным, гол Сикана. Главные новости за 5 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 5 мая

"Реал Сосьедад" намерен вернуть Артема Довбыка из "Ромы" обратно в Испанию, где украинец ранее играл за "Жирону". Как сообщает издание El Gol Digital, руководство "бело-синих" находится в поиске нового форварда и они рассматривают кандидатуру 27-летнего украинца, который не смог закрепиться в команде Клаудио Раньери. Для "Сосьедада" этот трансфер с финансовой точки зрения не станет проблемой, поскольку продажа Мартина Субименди принесет им около 60 миллионов евро.

Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал о вариантах развития карьеры главного тренера "Александрии" Руслана Ротаня, у которого этим летом завершается контракт с клубом.

"По моей информации у Ротаня есть четыре варианта.

Это собственно "Александрия". Не знаю, как там идут переговоры, но они идут.

Второй - это "Шахтер". Есть разные источники информации, но из тех источников, которым я доверяю - "Шахтер" этот вариант все-таки рассматривает.

Третий вариант - "Полесье". В случае увольнения Ашура Ротань будет одним из вариантов. И четвертый - "Металлист 1925". Из того, что мы видим по игре команды в Первой лиге, когда нет запаса прочности и еще не оформлен выход в УПЛ - мне кажется, что вариант смены тренера там вполне реален.

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский поделился информацией о будущем полузащитника "Александрии" Ивана Калюжного.

"У меня есть две информации. Первая - что существует вариант, при котором Калюжный не переходит в "Металлист 1925". Вторая - что Калюжный уже получил подписной бонус. А когда человек получает подписной бонус, мне кажется, пути назад уже нет. И я больше доверяю второй информации. Поэтому Калюжный, с определенной долей вероятности, может провести следующий сезон в Первой лиге", - сказал журналист.

Как сообщает журналист Sky Sport Саша Тавольери, "Пари Сен-Жермен" нацелен на трансфер центрального защитника "Борнмута" Ильи Забарного во время летнего трансферного окна. Чемпионы Лиги 1 стремятся усилить свои позиции в центре защиты и определили украинца как одного из потенциальных кандидатов.

Украинский нападающий "Хиберниана" Николай Кухаревич попал в символическую команду недели по итогам 35-го тура в чемпионате Шотландии, согласно данным от авторитетного статистического портала WhoScored. Заметим, что 3-го мая в матче против "Данди" (3:1) 23-летний украинский форвард помог своей команде одержать победу и набрать очень важные три очка благодаря своему голу. Его игра была оценена в 7,80 баллов.

Мадридский "Реал" договорился с Карло Анчелотти о его уходе из клуба. По информации от журналиста Марио Кортеганы из издания The Athletic, между мадридским "Реалом" и Карло Анчелотти существует устная договоренность о прекращении сотрудничества. Теперь, как ожидается, 65-летний итальянец сможет в ближайшее время возглавить сборную Бразилии.

В понедельник в матче 34-го тура чемпионата Турции "Трабзонспор" на выезде играет с "Касымпашей".

В стартовом составе гостей вышли сразу трое украинцев - центрбек Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и форвард Даниил Сикан. И при этом Батагов открыл счет в матче, правда забил украинец в свои ворота - на 18-й минуте защитник подставил ногу после удара соперника и после неудачного рикошета мяч оказался в сетке. А на старте второго тайма Даниил Сикан сравнял счет после передачи от Нвакаеми. 1:1 в матче.