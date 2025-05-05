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Президент Полесья возрождает в Днепре легендарную футбольную школу Днепр-75

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Геннадий Буткевич также является ее воспитанником

Президент Полесья возрождает в Днепре легендарную футбольную школу Днепр-75

Фото: ФК Полісся

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В Днепре будет возрождена легендарная футбольная школа "Днепр-75".

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При этом, как сообщает Александр Денисов, инициатором возрождения школы является президент "Полесья" Геннадий Буткевич, который также является ее воспитанником.

На открытие школы съехались много известных воспитанников и журналистов.

Отметим, что школа "Днепр-75" недавно отметила свой 50-летний юбилей. Тем не менее, в марте 2010 года школа прекратила свое существование из-за недостаточного финансирования.

Среди воспитанников "Днепра-75" - Анатолий Демьяненко, Виктор Кузнецов, Олег Протасов, Александр Рыкун и много других украинских футболистов.

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Источник:
Інстаграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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