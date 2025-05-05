Известно, где Александрия планирует проводить свои домашние еврокубковые матчи

" Александрия " определилась с местом проведения домашних еврокуболвых матчей в следующем сезоне.

Как сообщает журналист Виктор Вацко, клуб ведет переговоры с руководством стадиона в польском городе Тыхы. Отметим, что именно на этом стадионе проводила свои домашние матчи "Ворскла".

Также отметим, что "Динамо" уже решило, что свои еврокубковые матчи проведет в польском Люблине, а "Шахтер" ведет переговоры о проведении игр в польском городе Краков.

Ну и напомним, что "Александрия" уже обеспечила себе выход в еврокубки по итогам сезона, но еще не знает, в каком именно турнире будет выступать.