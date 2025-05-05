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"Что в этом плохого?", - Тотти продолжает оправдываться за свой визит в Москву

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Недавно экс-футболист побывал в РФ

"Что в этом плохого?", - Тотти продолжает оправдываться за свой визит в Москву

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда “Ромы” и сборной Италии Франческо Тотти продолжает оправдываться за свою поездку в Москву.

Недавно экс-футболист побывал в РФ, где посетил мероприятие - вручение премии РБ. Это российское событие в области спорта и букмекерства.

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"Я поехал туда, потому что меня пригласили. Это было спортивное событие, и я уехал, что в этом плохого? Почему бы и нет? Я тоже бывал в других местах, не только там", – приводит слова Тотти портал ForzaRoma.

Отметим, что в составе "Ромы" выступает украинский нападающий Артем Довбик, контракт которого рассчитан до 30 июня 2029 года.

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