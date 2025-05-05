Орбан: Зеленский тщетно хочет видеть в Венгрии правительство, дружественное к Украине
Очередные заявления венгерского премьера
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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский хочет видеть в Венгрии "дружественное к Украине" правительство, но этого не произойдет.
Об этом сообщает Европейская правда.
Глава правительства Венгрии сказал во время дискуссии в парламенте, что Украина достигла соглашения с Брюсселем об "ускорении ее вступления в ЕС" и теперь ожидает, что Венгрия одобрит его.
"Зеленский хочет видеть в Венгрии правительство, дружественное Украине. Те, кто является агентами Брюсселя, также являются друзьями Зеленского", - считает Орбан.
Он добавил, что эти ожидания не оправдаются.
"Никогда не будет ситуации, когда Киев или Брюссель будут диктовать венграм, как они должны реализовывать свое законное право на суверенитет", - заявил Орбан, в очередной раз повторив, что вступление Украины в ЕС приведет к банкротству Венгрии.
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