  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трамп: Трехдневное "перемирие" Путина - это не слишком много, но это большой шаг

В тренде

Трамп: Трехдневное "перемирие" Путина - это не слишком много, но это большой шаг

Общие новости

Трамп заявил, что ранее Россия не была готова ни к какому "перемирию"

Трамп: Трехдневное "перемирие" Путина - это не слишком много, но это большой шаг

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина и Россия готовы к соглашению о прекращении огня, а предложенное российским президентом так называемое "трехдневное перемирие" - это "большой шаг" по сравнению с тем, что было раньше.

Читайте такжеВ Кремле сделали заявление о возможной встрече Путина и Трампа

Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

Трамп напомнил о больших потерях как России, так и Украины на фронте.

Президент США, говоря о "мирных усилиях" относительно российско-украинской войны, сказал, что "мы находимся в хорошем положении для заключения соглашения", и обе стороны к этому стремятся.

"Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то случится. Мы надеемся, что так и будет. Как вы знаете, Путин объявил о не кажущемся большим достижением трехдневном прекращении огня, это звучит не слишком много, но это большой шаг, если знать, откуда мы начинали", - отметил он.

Трамп заявил, что ранее Россия не была готова ни к какому "перемирию", потому что его предшественник Джо Байден "три года не разговаривал с Путиным".

"У нас был президент, который три года не разговаривал с Путиным, и всего этого не должно было произойти. Это война, которой никогда не должно было быть, и вы будете очень разочарованы, когда узнаете, что реальное количество погибших намного больше, во много раз больше, как я считаю, но намного больше, чем те цифры, которые публикуются. Это очень, очень смертоносная, ужасная война... Я думаю, что Россия, с учетом нынешних цен на нефть и их снижения... Я думаю, мы в хорошем положении, чтобы решить этот конфликт. Они хотят его урегулировать. Украина также хочет его урегулировать", - добавил американский президент.

Как сообщалось, российский лидер Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня Победы в России.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского президента о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.

По теме
yellow-arrow
"Что в этом плохого?", - Тотти продолжает оправдываться за свой визит в Москву
yellow-arrow
Известно, где Александрия планирует проводить свои домашние еврокубковые матчи
yellow-arrow
Орбан: Зеленский тщетно хочет видеть в Венгрии правительство, дружественное к Украине
Владимир Путин Дональд Трамп война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости