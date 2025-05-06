В честь юбилея школы Днепр 75: ветераны и выпускники сыграли спарринг. Экс-форвард сборной оформил хет-трик
Своевременное событие в контексте планов Буткевича на возрождение школы
Фото - Днепр вечерний
В этом году футбольная семья Днепропетровщины отмечает юбилей – 50 лет со дня рождения одной из сильнейших футбольных спортивных школ Украины, легендарной "Днепр 75".
Именно в "Днепре 75" свои первые шаги в спорте сделали известные футболисты Владимир Лютый, Олег Протасов, Геннадий Литовченко, Анатолий Демьяненко, Владимир Геращенко, Андрей Полунин и многие другие.
К юбилею легендарной футбольной школы был приурочен футбольный матч между сборной ветеранов Украины и сборной выпускников "Днепра 75". Матч проходил на стадионе "Олимпийские резервы". Команды расписали боевую ничью со счетом 4:4, а Евгений Селезнев оформил хет-трик.
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