В честь юбилея школы Днепр 75: ветераны и выпускники сыграли спарринг. Экс-форвард сборной оформил хет-трик

В этом году футбольная семья Днепропетровщины отмечает юбилей – 50 лет со дня рождения одной из сильнейших футбольных спортивных школ Украины, легендарной "Днепр 75".

Именно в "Днепре 75" свои первые шаги в спорте сделали известные футболисты Владимир Лютый, Олег Протасов, Геннадий Литовченко, Анатолий Демьяненко, Владимир Геращенко, Андрей Полунин и многие другие.

К юбилею легендарной футбольной школы был приурочен футбольный матч между сборной ветеранов Украины и сборной выпускников "Днепра 75". Матч проходил на стадионе "Олимпийские резервы". Команды расписали боевую ничью со счетом 4:4, а Евгений Селезнев оформил хет-трик.