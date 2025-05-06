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Менее полторы тысячи. Генштаб обновил данные о российских потерях в войне

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Выбито 322 единицы техники

Менее полторы тысячи. Генштаб обновил данные о российских потерях в войне

Генштаб ВСУ

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За последние сутки российская армия потеряла на фронте 1430 военных, 5 бронемашин и 61 артсистему.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

  • личного состава - около 959 500 (+1430) человек ликвидировано;
  • танков - 10 766 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 416 (+5) ед;
  • артиллерийских систем - 27 431 (+61) ед;
  • РСЗО - 1378 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1155 (+0) ед;
  • самолетов - 372 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 35 142 (+145) ед;
  • крылатых ракет - 3196 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 47 353 (+103) ед;
  • специальной техники - 3873 (+3) ед.
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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