Менее полторы тысячи. Генштаб обновил данные о российских потерях в войне
Выбито 322 единицы техники
Генштаб ВСУ
За последние сутки российская армия потеряла на фронте 1430 военных, 5 бронемашин и 61 артсистему.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:
- личного состава - около 959 500 (+1430) человек ликвидировано;
- танков - 10 766 (+3) ед;
- боевых бронированных машин - 22 416 (+5) ед;
- артиллерийских систем - 27 431 (+61) ед;
- РСЗО - 1378 (+1) ед;
- средства ПВО - 1155 (+0) ед;
- самолетов - 372 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 35 142 (+145) ед;
- крылатых ракет - 3196 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 47 353 (+103) ед;
- специальной техники - 3873 (+3) ед.
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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