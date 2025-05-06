У Трампа объяснили значение соглашения об ископаемых в мирных переговорах
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Администрация Дональда Трампа планирует использовать соглашение о недрах с Украиной для влияния на Россию в переговорном процессе. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Партнерство по инвестициям в Украину - экономическое партнерство - идея Трампа. Он считал, что оно выполнит несколько задач. Во-первых, оно создаст для него дополнительные рычаги влияния на российское руководство, когда наступит время переговоров. Поэтому идея заключалась в том, чтобы начать с Украины, подписать соглашение, которое покажет, что между США и украинским народом нет никаких разногласий. Это должно было стать символом для украинского народа, что США до сих пор с ними.
Это не соглашение, которое предлагает Китай своим партнерам - «подпишите, а мы заберем все ваши полезные ископаемые». Смысл этого соглашения - экономическое партнерство, инвестиции и гарантии безопасности", - сказал он.
Напомним, 30 апреля Бессент подписал соглашение о недрах с министром экономики Украины Юлией Свириденко, основав совместный фонд 50/50.
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