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У Трампа объяснили значение соглашения об ископаемых в мирных переговорах

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У Трампа объяснили значение соглашения об ископаемых в мирных переговорах

Getty Images/Global Images Ukraine

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Администрация Дональда Трампа планирует использовать соглашение о недрах с Украиной для влияния на Россию в переговорном процессе. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"Партнерство по инвестициям в Украину - экономическое партнерство - идея Трампа. Он считал, что оно выполнит несколько задач. Во-первых, оно создаст для него дополнительные рычаги влияния на российское руководство, когда наступит время переговоров. Поэтому идея заключалась в том, чтобы начать с Украины, подписать соглашение, которое покажет, что между США и украинским народом нет никаких разногласий. Это должно было стать символом для украинского народа, что США до сих пор с ними.

Это не соглашение, которое предлагает Китай своим партнерам - «подпишите, а мы заберем все ваши полезные ископаемые». Смысл этого соглашения - экономическое партнерство, инвестиции и гарантии безопасности", - сказал он.

Напомним, 30 апреля Бессент подписал соглашение о недрах с министром экономики Украины Юлией Свириденко, основав совместный фонд 50/50.

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Источник:
New York Post
Опубликовал: Александр Бураков

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