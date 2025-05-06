Включая Москву. Более ста беспилотников атаковали РФ этой ночью
Об уроне не информируют
ASTRA
В ночь на 6 мая Москва, Подмосковье и ряд других регионов России подверглись масштабной атаке дронов.
Как сообщает Министерство обороны России, их силы ПВО сбили 105 БПЛА:
- Брянская область (32 беспилотника)
- Воронежская (22)
- Московская (19)
- Пензенская (10)
- Калужская (9)
- Белгородская (6)
- Липецкая и Самарская области (по 2)
- Владимирская, Курская и Ростовская области (по 1).
4 мая, в Брянской области был нанесен удар по предприятию "Стрела", которое производит электронику для российского оборонного сектора.
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