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Включая Москву. Более ста беспилотников атаковали РФ этой ночью

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Об уроне не информируют

Включая Москву. Более ста беспилотников атаковали РФ этой ночью

ASTRA

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 6 мая Москва, Подмосковье и ряд других регионов России подверглись масштабной атаке дронов.

Как сообщает Министерство обороны России, их силы ПВО сбили 105 БПЛА:

  • Брянская область (32 беспилотника)
  • Воронежская (22)
  • Московская (19)
  • Пензенская (10)
  • Калужская (9)
  • Белгородская (6)
  • Липецкая и Самарская области (по 2)
  • Владимирская, Курская и Ростовская области (по 1).

4 мая, в Брянской области был нанесен удар по предприятию "Стрела", которое производит электронику для российского оборонного сектора.

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