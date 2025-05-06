Включая Москву. Более ста беспилотников атаковали РФ этой ночью

В ночь на 6 мая Москва, Подмосковье и ряд других регионов России подверглись масштабной атаке дронов.

Как сообщает Министерство обороны России, их силы ПВО сбили 105 БПЛА:

Брянская область (32 беспилотника)

Воронежская (22)

Московская (19)

Пензенская (10)

Калужская (9)

Белгородская (6)

Липецкая и Самарская области (по 2)

Владимирская, Курская и Ростовская области (по 1).

4 мая, в Брянской области был нанесен удар по предприятию "Стрела", которое производит электронику для российского оборонного сектора.