Силы обороны сбили более 50 БПЛА - Воздушные силы

В ночь на 6 мая Россия запустила 136 ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов других типов.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 54 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге и в центре страны.

70 беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий). Один БпЛА - в воздухе, боевая работа продолжается.

В результате российской атаки пострадали Харьковская, Одесская и Днепропетровская области.