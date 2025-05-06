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Силы обороны сбили более 50 БПЛА - Воздушные силы

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Еще 70 локально потеряны

Силы обороны сбили более 50 БПЛА - Воздушные силы

Zelenskiy Official

Новина українською

В ночь на 6 мая Россия запустила 136 ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов других типов.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 54 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге и в центре страны.

70 беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий). Один БпЛА - в воздухе, боевая работа продолжается.

В результате российской атаки пострадали Харьковская, Одесская и Днепропетровская области.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков

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