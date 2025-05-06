Силы обороны сбили более 50 БПЛА - Воздушные силы
Еще 70 локально потеряны
Zelenskiy Official
В ночь на 6 мая Россия запустила 136 ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов других типов.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 54 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге и в центре страны.
70 беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий). Один БпЛА - в воздухе, боевая работа продолжается.
В результате российской атаки пострадали Харьковская, Одесская и Днепропетровская области.
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