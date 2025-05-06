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Сырский - о боях под Покровском: ВСУ перехватили инициативу

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Сырский - о боях под Покровском: ВСУ перехватили инициативу

https://t.me/osirskiy/1147

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Украинские военные стабилизировали ситуацию на Покровском направлении Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Покровское направление - один из самых сложных участков фронта российско-украинской войны. Однако, благодаря мужеству и умелым действиям воинов Сил обороны нам удалось стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне в Донецкой области и иногда перехватить тактическую инициативу.

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" - одно из подразделений, которое эффективно применяет тактику активной обороны и уничтожает захватчиков.

Усилиями "Скалы" Украина уже не впервые восстанавливает контроль над захваченными врагом территориями. Так было в 2022 году в Изюме, во время Харьковской наступательной операции, так было и этой весной в районе поселка Шевченко под Покровском", - написал Сырский в Telegram.

В течение суток 5 мая Силы обороны отбили 10 атак россиян на Покровском направлении.

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Источник:
Олександр Сирський
Опубликовал: Александр Бураков

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