Сырский - о боях под Покровском: ВСУ перехватили инициативу
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Украинские военные стабилизировали ситуацию на Покровском направлении Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Покровское направление - один из самых сложных участков фронта российско-украинской войны. Однако, благодаря мужеству и умелым действиям воинов Сил обороны нам удалось стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне в Донецкой области и иногда перехватить тактическую инициативу.
425-й отдельный штурмовой полк "Скала" - одно из подразделений, которое эффективно применяет тактику активной обороны и уничтожает захватчиков.
Усилиями "Скалы" Украина уже не впервые восстанавливает контроль над захваченными врагом территориями. Так было в 2022 году в Изюме, во время Харьковской наступательной операции, так было и этой весной в районе поселка Шевченко под Покровском", - написал Сырский в Telegram.
В течение суток 5 мая Силы обороны отбили 10 атак россиян на Покровском направлении.
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