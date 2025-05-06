УАФ запустила электронный реестр для юных украинских футболистов за рубежом
Talents Ukraine
фото - УАФ
Украинская ассоциация футбола разработала электронный реестр Talents Ukraine". Этот ресурс позволяет тренерам и специалистам систематизировать информацию о юных украинских игроках за границей и поддерживать с ними контакт.
"После начала полномасштабного вторжения РФ тысячи украинских детей были вынуждены покинуть родину. Среди них юные футболисты, которые продолжили заниматься любимым делом уже за пределами Украины. По предварительным оценкам, таких детей не менее 15 тысяч. А еще есть значительное количество ребят, начавших футбольные занятия уже после переезда, а также этнических украинцев, которые и до войны жили за границей.
УАФ призывает родителей, тренеров и всех небезразличных приобщать детей к платформе Talents Ukraine. Это важный шаг для сохранения единства футбольного сообщества и поддержки будущего национального футбола", - говорится в сообщении УАФ.
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