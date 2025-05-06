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Украина провела большой обмен пленными. Вернулись домой 205 воинов

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Украина провела большой обмен пленными. Вернулись домой 205 воинов

t.me/V_Zelenskiy_official

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина и Россия провели большой обмен пленными. Обе стороны вернули по 205 военнослужащих.

Об этом в Telegram заявил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня Украина вернула 205 воинов. Молодые ребята и взрослые мужчины из почти всех видов и родов войск. Защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта.

Они были разбросаны по многим российским регионам, заключенные тюремной системой с единственной задачей: издевательство и уничтожение человечности.

Мы вернули их. И я благодарю всех, кто работал над этим обменом. Спасибо партнерам, прежде всего Объединенным Арабским Эмиратам, за посредничество и помощь. Спасибо тем, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену", - говорится в сообщении.

Последний обмен военнопленными состоялся 19 апреля, накануне Пасхи. Тогда из плена вернулся 277 украинских защитников.

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