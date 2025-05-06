Украина провела большой обмен пленными. Вернулись домой 205 воинов

Украина и Россия провели большой обмен пленными. Обе стороны вернули по 205 военнослужащих.

Об этом в Telegram заявил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня Украина вернула 205 воинов. Молодые ребята и взрослые мужчины из почти всех видов и родов войск. Защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта.

Они были разбросаны по многим российским регионам, заключенные тюремной системой с единственной задачей: издевательство и уничтожение человечности.

Мы вернули их. И я благодарю всех, кто работал над этим обменом. Спасибо партнерам, прежде всего Объединенным Арабским Эмиратам, за посредничество и помощь. Спасибо тем, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену", - говорится в сообщении.