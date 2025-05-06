Украина провела большой обмен пленными. Вернулись домой 205 воинов
Большое событие
t.me/V_Zelenskiy_official
Украина и Россия провели большой обмен пленными. Обе стороны вернули по 205 военнослужащих.
Об этом в Telegram заявил президент Владимир Зеленский.
"Сегодня Украина вернула 205 воинов. Молодые ребята и взрослые мужчины из почти всех видов и родов войск. Защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта.
Они были разбросаны по многим российским регионам, заключенные тюремной системой с единственной задачей: издевательство и уничтожение человечности.
Мы вернули их. И я благодарю всех, кто работал над этим обменом. Спасибо партнерам, прежде всего Объединенным Арабским Эмиратам, за посредничество и помощь. Спасибо тем, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену", - говорится в сообщении.
Последний обмен военнопленными состоялся 19 апреля, накануне Пасхи. Тогда из плена вернулся 277 украинских защитников.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- "Не понимаю, что руководство хочет видеть от этой команды". Украинский тренер рассказал о разочаровании 27-го тура УПЛ и не только
- Четыре варианта для Ротаня, ПСЖ интересуется Забарным, гол Сикана. Главные новости за 5 мая
- "Я не хочу такое видеть": Шищенко – о действиях игроков Оболони во встрече с Вересом
- Близок к соглашению. Представители Шахтёра встретились с кандидатом на замену Пушичу
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире