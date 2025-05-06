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Польские перевозчики готовят новую блокаду на границе с Украиной

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У польских перевозчиков снова претензии к украинским перевозчикам

Польские перевозчики готовят новую блокаду на границе с Украиной

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Польские перевозчики планируют провести новую акцию протеста на границе с Украиной. В частности, ожидается блокада на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин".

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Об этом сообщает Комитет защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Польши.

Как отмечается, организаторы мотивируют свое решение отсутствием реакции со стороны польских властей на требования по ограничению доступа украинских перевозчиков к внутреннему рынку.

"Разочарованные отсутствием действий со стороны польского правительства, мы хотим восстановить баланс на транспортном рынке, который был нарушен после отмены разрешений для украинских перевозчиков", - заявили в комитете.

На данный момент нет детальной информации относительно даты начала протеста, а также его продолжительности.

Организаторы отметили, что "будут информировать о дальнейшем ходе событий по мере развития ситуации".

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