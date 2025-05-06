Польские перевозчики готовят новую блокаду на границе с Украиной
У польских перевозчиков снова претензии к украинским перевозчикам
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Польские перевозчики планируют провести новую акцию протеста на границе с Украиной. В частности, ожидается блокада на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин".
Об этом сообщает Комитет защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Польши.
Как отмечается, организаторы мотивируют свое решение отсутствием реакции со стороны польских властей на требования по ограничению доступа украинских перевозчиков к внутреннему рынку.
"Разочарованные отсутствием действий со стороны польского правительства, мы хотим восстановить баланс на транспортном рынке, который был нарушен после отмены разрешений для украинских перевозчиков", - заявили в комитете.
На данный момент нет детальной информации относительно даты начала протеста, а также его продолжительности.
Организаторы отметили, что "будут информировать о дальнейшем ходе событий по мере развития ситуации".
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