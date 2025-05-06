В Германии не смогли с первого раза выбрать нового канцлера

Фридрих Мерц не набрал необходимого количества голосов в первом туре выборов канцлера Германии.

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Об этом сообщает Укрінформ.

Мерц не смог получить большинство голосов в первом туре. За него проголосовали 310 депутатов, против - 307. Для его избрания нужно было 316 голосов "за".

Напомним, что 28 апреля вероятный будущий канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц назвал кандидатов от своей партии на посты министров будущего правительства ФРГ.

В понедельник, 5 мая, Социал-демократическая партия Германии, которая сформирует новое правительство с партией Христианско-демократический союз, в понедельник объявила своих министров.

Также отмечалось, что в Германии ХДС/ХСС и социал-демократы подписали коалиционное соглашение: 6 мая будут голосовать за назначение Мерца канцлером.